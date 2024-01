Lite per un’auto graffiata a porta Elisa. Uomo aggredito da due giovani

Follia in pieno centro di Lucca ieri pomeriggio, a due passi da via Elisa, in piazza San Ponziano. Un 43enne ha raggiunto la piazza, dove ci sono vari parcheggi per le auto, e ha lasciato la sua macchina. Niente di strano, se non fosse per due ragazzi, uno di 25 e uno di 23 anni, entrambi lucchesi, che hanno deciso di apostrofarlo pesantemente, accusandolo di aver graffiato la loro auto durante le manovre di sosta. Ne è partita una lite, che in breve tempo si è accesa sempre di più. I due ragazzi avrebbero aggredito l’uomo, per poi darsi alla fuga a bordo della loro auto. A quel punto i testimoni hanno chiamato il personale medico per soccorrere la persona aggredita, e dopo essersi segnati la targa del mezzo dei due giovani hanno chiamato la Polizia. Il 43enne è stato portato all’Ospedale, in condizioni assolutamente non preoccupanti. La Polizia, nel frattempo, si è recata sul luogo dell’alterco e ha iniziato le indagini, rintracciando in poco tempo i due aggressori, identificandoli e controllandoli. I prossimi procedimenti dipenderanno dalla volontà o meno dell’uomo di sporre denuncia verso i due.