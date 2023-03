Lite per i lavori nella casa in affitto: arrivano i carabinieri

Sono dovuti intervenire i carabinieri. Una lite ha rischiato di trasformarsi in rissa, visto il numero elevato di partecipanti al diverbio. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Vecchia Pesciatina a Capannori. La discussione si è accesa tra il locatore di una casa data in affitto e il locatario il quale ha scoperto che nell’abitazione c’erano diversi lavori da fare per renderla abitabile di cui non era a conoscenza avendo concluso l’affare, per così dire, a scatola chiusa.

Quindi il locatario inquilino, avrebbe voluto una diminuzione dell’acconto dell’affitto già versato dopo aver scoperto la nuova situazione dell’immobile, bisognoso di manutenzione immediata. Ma dall’altra parte non c’era nessuna intenzione di conciliare le esigenze della controparte. L’arrivo dei militari sembrava potesse calmare gli animi e invece le forze dell’ordine hanno trovato notevoli difficoltà. Anche perché la questione ha coinvolto egiziani, rumeni, albanesi che urlando in una babele di lingue diverse voleva far valere le proprie ragioni. Alla fine i carabinieri, con calma e razionalità, facendo prevalere la diplomazia, sono riusciti a rendere l’atmosfera meno tesa. Ora il contratto verrà disdetto e si proverà a trovare una forma di accordo.

Ma. Ste.