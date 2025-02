Lite in centro per futili motivi tra magrebini

I soliti futili motivi, magari amplificati da qualche bicchiere di troppo. E’ scoppiata in questo contesto una lite tra magrebini ad Altopascio sabato sera intorno alle 22. Per motivi da accertare – ma anche appunto sarebbe da imputare a banali divergenze – si è acceso un diverbio all’aperto in una piazza del centro. Un paio di uomini stavano per venire alle mani, altri sono intervenuti ma per fare da pacieri e cercare di risolvere la situazione senza passare alle vie di fatto. Ci sono state comunque urla, grida, qualche spintone.

Fatto sta che, nonostante le buone intenzioni di riappacificare le parti, il parapiglia stava per degenerare quando qualcuno, preoccupato di quanto stava accadendo, ha chiamato i Carabinieri. Si deve essere diffuso il passaparola tra i contendenti perché quando i militari sono giunti sul posto, i protagonisti del tafferuglio si erano già precipitosamente dileguati. Potrebbero rivelarsi di aiuto le telecamere pubbliche e private della videosorveglianza per individuare i soggetti in questione. Purtroppo episodi di questo genere, soprattutto nel week end, sono fin troppo frequenti.

M.S.