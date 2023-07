Violenta lite fuori dalla mensa della Caritas a Lucca, in via del Fosso, tra due cittadini nigeriani. All’arrivo della polizia uno dei due, 35enne, non in regola con il permesso di soggiorno, ha provato a fuggire. In mano aveva un grosso mattone usato probabilmente durante lo scontro. Gli agenti lo hanno intercettato e gli hanno intimato di gettarlo a terra, ma di fronte ai suoi rifiuti hanno dovuto estrarre il taser. A quel punto, prima che gli agenti potessero azionare il dispositivo di sicurezza, il 35enne ha messo giù il mattone. Ma il suo atteggiamento ha continuato a non essere collaborativo. Appena un poliziotto gli si è avvicinato, infatti, lui lo ha colpito con un pugno, ferendolo a un ginocchio. Il poliziotto si è dovuto affidare alle cure del pronto soccorso e ha riportato lesioni guaribili in sei giorni. L’aggressore è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e la sua posizione sul territorio nazionale è al vaglio della questura.