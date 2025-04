L’italiano senza frontiere. Alla Biblioteca "Artemisia" un nuovo spazio inclusivo

Sabato alla biblioteca comunale “Artemisia” di Capannori, sarà inaugurato un nuovo spazio dedicato ai materiali per l’insegnamento dell’italiano L2, con testi didattici, letture facilitate e letteratura migrante. L’iniziativa, aperta a studenti, insegnanti e cittadini, è stata promossa dal S.A.I. Capannori in compartecipazione con CSDS 2008, con il patrocinio del Comune di Capannori, della Cooperativa sociale Odissea, dell’Associazione Amis odv, per favorire l’inclusione linguistica e culturale.

L’evento di inaugurazione si terrà sabato 5 aprile alle ore 15.30 nella la Sala Pardi della Biblioteca Artemisia del Comune di Capannori. Per inaugurare lo scaffale di Italiano L2, è stata invitata la Compagnia delle poete, che proporrà lo spettacolo “La casa fuori: un poetico altrove”. Mia Lecomte, Brenda Porster e Barbara Pumhösel eseguiranno la lettura di alcune poesie, offrendo così un momento conviviale per celebrare insieme questa nuova risorsa per la comunità. seguirà un momento di letture di autori dei paesi di origine dei beneficiari dei corsi di italiano L2 del S.A.I (Sistema Accoglienza Integrazione) adulti e minori presenti nel comune di Lucca e Capannori.

Concluderà il pomeriggio un omaggio allo scrittore italo-brasiliano Julio Monteiro Martins, che molto si è dedicato al confronto tra autori transnazionali, attraverso i seminari sulla letteratura migrante, la scuola di scrittura creativa e rivista letteraria online Sagarana. Scomparso dieci anni fa, è stato professore di lingua e letteratura brasiliana all’Università di Pisa, autore di molteplici romanzi, raccolte di racconti e poesia scritti direttamente in italiano. L’incontro sarà accompagnato da un buffet di ringraziamento per gli ospiti partecipanti e l’ente ospitante. L’ingresso è libero, non è richiesta alcuna registrazione.