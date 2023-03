L’isola ecologica è realtà Quasi ultimati i lavori

Sorgerà laddove fino a pochi anni fa si stagliava minaccioso il vecchio inceneritore; in località Cerro, via della Fossetta, una traversa della Bientinese, prima dell’ingresso nel centro abitato. L’isola ecologica del Comune di Altopascio ormai può definirsi realtà. Le recinzioni e i muri perimetrali sono conclusi, al pari delle strutture in cemento armato. Il sistema di pesatura è già installato e i cosiddetti sottofondi delle aree di lavoro sono pronti. Conclusa anche la stesura dei basamenti per la posa del prefabbricato all’ingresso. Dopo il taglio del nastro, il 23 dicembre 2020, della stazione e centro di raccolta (situata a pochi metri di distanza), da parte del sindaco Sara D’Ambrosio, con la possibilità finalmente per gli altopascesi di conferire gli ingombranti o i rifiuti elettronici (Raee), adesso si completa il ciclo. Tutto ciò dopo circa dodici anni dall’avvio della raccolta porta a porta all’ombra della Smarrita.

L’opera, del costo di 680mila euro, è stata finanziata in parte dal Comune del Tau ed in parte dalla Regione Toscana. L’obiettivo è svolgere una corretta raccolta differenziata, portare a recupero la maggior parte dei rifiuti prodotti (quelli ingombranti compresi), dare nuova vita ai materiali e avvicinarci sempre più alla strategia zero rifiuti. L’isola ecologica è fondamentale per il porta a porta, Altopascio ha pagato un certo ritardo sotto questo profilo. Anche, ad esempio, per il passaggio dalla ex Tarsu alla Tia, la tariffa di igiene ambientale secondo la quale l’utente paga in base all’effettivo servizio usufruito ci furono ritardi. Poi è arrivata la Tari.

Massimo Stefanini