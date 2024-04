"L’isola ecologica di Sant’Angelo chiude con le auto in coda"

Lunghe file di automobili con cittadini che sono dovuti tornare indietro non potendo conferire all’isola ecologica di Sant’Angelo quanto avevano da consegnare: lo segnala un nostro lettore che nei giorni scorsi si è trovato in coda per decine di minuti in via Ducceschi dove Sistema Ambiente ha uno dei suoi Centri di raccolta sul territorio di numerosi materiali e che è aperto dalle 8 alle 18, senza poter poi conferire gli sfalci che aveva in macchina.

"Mi sono trovato in una lunghissima fila di auto – scrive – con la coda che si muoveva molto lentamente, poi alle 17,45, dopo decine di minuti di attesa, un addetto è venuto a comunicarci che dovevano chiudere e che quindi era inutile si restasse a aspettare. Mi chiedo: perché Sistema Ambiente non potenzia questo servizio o predisponendo nuove aree o allungando gli orari di apertura? Eppure sono tanti i rifiuti che si possono portare qui come nelle altre isole".