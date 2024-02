L’irritazione di Rontani per le modalità

"E’ per noi incomprensibile questo atteggiamento: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega sono forse inspirati dalla presunzione di poter fare da soli? Ci chiediamo se i dirigenti dei partiti siano convinti che, movimenti e liste civiche, politicamente vicine al centro destra non possano offrire il proprio contributo ad un obiettivo che dovrebbe essere comune". Così Capannori Cambia, la lista civica che esprime come candidato Paolo Rontani.

"La scelta – si legge in una nota di Capannori Cambia - di presentare un proprio nome, consapevoli di aver individuato il candidato ideale. L’immobilismo ci ha fatto prendere in considerazione di offrire una vera alternativa al PD – e ora i partiti del centro destra, a pochi mesi dalla chiamata alle urne, si riuniscono e discutono su come affrontare l’appuntamento elettorale senza riuscire a trovare una sintesi, ma ciò che fa riflettere negativamente è che a questi incontri mai sia stato convocato nessuno dei movimenti o liste civiche. C’è bisogno di unire, non di dividere".

M.S.