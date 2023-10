Lirica pucciniana. Bando per un’opera ispirata al Maestro

Il 31 dicembre di quest’anno scadono i termini per presentare una nuova opera lirica da camera utilizzando, in qualsiasi modo creativo, un frammento autografo di quattro battute scritte da Giacomo Puccini. Una sfida per giovani compositori che da queste quattro battute originali dovranno essere capaci di sviluppare il tema in modo personale. E’ la prima volta che viene lanciata un’iniziativa musicale di questo tipo, che punta a valorizzare la fantasia compositiva dei gioovani.

Questo in sintesi il bando del Concorso dal nome “Puccini International Chamber Opera Composition Competition“ spedito in tutto il mondo e organizzato dalla Puccini International Opera Composition Academy Lucca e dall’associazione Cluster - Compositori interpreti del presente, con il Patrocinio del Comune di Lucca e in collaborazione con le Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca, Banca del Monte di Lucca ed EMA Vinci Records. L’iniziativa culturale è stata presentata ieri mattina in Comune a Palazo Orsetti dall’assessore alla cultura Mia Pisano, dal Maestro Girolamo Deraco e dal professor Renzo Cresti.

La durata della nuova opera da camera, che verrà messa in scena in prima mondiale nella primavera del 2024 durante il Puccini Chamber Opera Festival (organizzato anch’esso dal Puccini International Chamber Opera Composition Competition e Cluster), potrà essere composta da una combinazione di uno o due cantanti (soprano e baritono) con l’aggiunta di un eventuale attore. Anche la strumentazione (dato che si tratta di un’opera da camera) sarà ridotta e dovrà attenersi agli strumenti stabiliti dal bando. I candidati possono ovviamente essere di qualsiasi nazionalità, età, sesso, religione e razza.

L’invio di un progetto include: concetto, sinossi, libretto e partitura. Può essere presentata una sola composizione per ogni compositore. Il libretto potrà essere scritto in italiano, spagnolo o inglese.

La giuria che deciderà la graduatoria di vincitori sarà composta da Girolamo Deraco, (compositore, insegnante, direttore di scena, presidente e fondatore del Puccini IOCAL), Alessandro J. Bianchi (attore, direttore di scena, direttore esecutivo e fondatore del Puccini IOCAL), Renzo Cresti (musicologo, fondatore del Puccini IOCAL, direttore artistico della Cluster), Antonio Agostini (compositore e insegnante), Gabriele Micheli (librettista, direttore d’orchestra, pianista e insegnante).

Il vincitore, al quale andranno 1.000 euro e la registrazione audiovideo dell’esecuzione pubblica, sarà annunciato via e-mail e su www.puccini-iocal.it il 31 gennaio 2024.

I compositori devono essere in grado di fornire le parti immediatamente dopo la selezione.