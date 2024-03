Lirica a Pasqua. La Filarmonica in San Francesco

Domenica 24 marzo, alle 17.30, la Chiesa di San Francesco ospiterà il tradizionale Concerto di Pasqua della Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro, istituzione storica per la Cultura del territorio, che sta varcando il traguardo di 130 anni consecutivi di attività musicale, didattica, di formazione e concertistica.

Il concerto sarà diretto dal Maestro Giampaolo Lazzeri. Si uniranno alla Filarmonica le tre voci soliste – note al panorama lirico internazionale in quanto collaboratrici delle più prestisiose Fondazioni lirico-sinfoniche, dal Teatro alla Scala al Maggio Musicale Fiorentino, dal Teatro Colon di Buenos Aires al Teatro Bolshoi di Mosca – del soprano Monica Marzini, del tenore Davide Ciarrocchi e del baritono Massimo Naccarato, attualmente tutti artisti del Coro della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino. Sul palcoscenico della Chiesa di San Francesco, con la Filarmonica “G. Luporini” e le voci soliste, saliranno il Coro della Cappella Musicale della Cattedrale di San Miniato, la Corale “San Genesio” della Diocesi di San Miniato di Pisa – entrambi preparati e diretti dal Maestro Carlo Fermalvento – e il Coro di Montughi Città di Firenze preparato e diretto dal Maestro Enrico Rotoli. Il programma si apre con l’esecuzione del Salve Regina per soprano solo e orchestra, interpretato da Monica Marzini, del violinista e compositore maltese Paolo Vassallo - del quale il Maestro Lazzeri ha celebrato, lo scorso novembre, il primo centenario dalla morte, nella capitale La Valletta, con la Malta Symphonic Band.

La composizione di questa antifona mariana risale alla fine dell’800; Vassallo loda e prega musicalmente la Vergina Maria, Madre di Dio, affinchè interceda il perdono e la misericordia dell’Altissimo per tutti i peccati dell’umanità, per condurci alla salvezza eterna. Da Malta alla Germania per l’Incantesimo del Venerdì Santo dal Parsifal di Richard Wagner. Una pagina mistica e spirituale che affonda le sue radici nel Medioevo cavalleresco germanico. L’ingresso al concerto è libero e gratuito, ma con prenotazione obbligatoria a partire dalle ore 12 di oggi sul sito www.fondazionecarilucca.it.