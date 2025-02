L’ira dei residenti di via Ciarpi:: "Siamo ostaggi del cantiere"

Cittadini ...prigionieri. O quasi. Proteste dei residenti in via Ciarpi a Porcari, una strada dove convivono aree industriali con quelle residenziali. Vi sono grandi industrie e accanto abitazioni private, frutto di una pianificazione urbanistica che creò questa anomala commistione alcuni decenni orsono. In questi giorni via Ciarpi è rimasta completamente chiusa per l’effettuazione di alcuni lavori. Ma bisognerebbe prevedere delle vie d’uscita dal cantiere. Nel vero senso della parola: "Via Ciarpi è chiusa totalmente all’altezza del ponte con l’incrocio per via Pacconi – spiegano gli abitanti del posto – e allora vorremmo capire: non si poteva lasciare almeno un passaggio pedonale e lo spazio ci sarebbe perché abbiamo verificato, così da aiutare noi residenti a raggiungere i servizi in paese? Come si fa a chiudere tutto?".

M.S.