L’ipotesi della fuga di gas Si indaga sui lavori recenti

di Teresa Scarcella

Un forte e tremendo boato, poi il crollo. Il cancello d’ingresso scaraventato a qualche metro di distanza, sulla strada. Le macchine nel viale distrutte. Tutto intorno i detriti, porte e finestre divelte, pezzi di ferro e mattoni sgretolati. E’ quello che rimane di una parte della palazzina che ieri, alle 11.30, è esplosa in via traversa Marginone, a Montecarlo. Il tragico bilancio è di 6 persone ferite, di cui due gravi, e un morto. La famiglia, di origini albanesi, che abitava nella casa accanto, ha fatto in tempo a scappare non appena avvertita l’esplosione. Mamma, nonna e due bambini di 9 e 12 anni, sono stati portati al pronto soccorso del S.Luca con ferite lievi. Il padre, invece, era al lavoro. Indenni le due donne che vivono dal lato opposto. "Abbiamo sentito un’esplosione e siamo corsi a vedere cosa fosse successo" dicono i vicini, tra i primi a raggiungere l’abitazione. Subito dopo di loro, la macchina dei soccorsi: carabinieri, vigili del fuoco (con strumenti e mezzi per scavare, il personale Usar specilizzato nelle ricerche tra le macerie, e cinofili), 118 con mezzi da Porcari, Misericordia S.Gemma e automedica di Pescia. In volo anche Pegaso.

Poco dopo amici e parenti. In tanti hanno saputo dell’accaduto da internet. Lo scenario che si sono trovati davanti era apocalittico. Il lato sinistro della casa colonica, su due piani e divisa in tre blocchi, era venuto completamente giù, riducendosi in macerie. Al piano di sotto ci vivevano una coppia di 70enni, Luciano Lazzerini e Francesca Donatini; al piano di sopra c’era invece Simone Cerchiai, di 47 anni. È stato lui il primo ad essere estratto dalle macerie, portato in codice rosso a Cisanello con un politrauma agli arti inferiori. La coppia, invece, è rimasta là sotto fino a tardo pomeriggio. I vigili del fuoco hanno scavato ininterrottamente, nel disperato tentativo di poterli salvare entrambi. Ore concitate, scandite dal rumore della gru. Ogni tanto il suono della sirena faceva calare il silenzio: fondamentale per percepire anche il minimo movimento o richiesta di aiuto sotto i detriti. La donna, sempre rimasta in contatto con i soccorritori, è stata estratta viva e vigile poco prima delle 18. Portata anche lei a Cisanello, con ustioni su circa il 70% del corpo. Al marito, purtroppo, non è toccata la stessa sorte. È stato trovato in serata, ormai privo di vita.

Il pm di turno, Salvatore Giannino, era lì sul posto. Le indagini sono scattate nell’immediato, con gli inquirenti che hanno raccolto varie testimonianze. Ancora da accertare le cause, ma una prima ipotesi è quella di una fuga di gas. Il serbatoio gpl che, a quanto pare, era ad uso di tutte le famiglie, è stato trovato integro. Sembra, però, che in passato fosse stato percepito l’acre odore, tanto da richiedere un intervento. Al vaglio della Procura, quindi, c’è anche la manutenzione dell’impianto. Si indaga per disastro, omicidio e lesioni colpose. Al momento, come atto dovuto, risultano indagati il titolare e il tecnico della ditta che ha svolto l’intervento.