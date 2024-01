Lions Lucca Host. Il grande cuore per “Casa Marta“

"Una buona risposta da parte della città e dei nostri soci. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che non solo hanno potuto assistere ad un bellissimo concerto, ma hanno anche partecipato ad un’iniziativa dal grande valore sociale". Così il presidente del Lions Club Lucca Host, Enrico Gonnella, commentando l’appuntamento di venerdì che si è svolto all’interno del bellissimo auditorium del Conservatorio “Boccherini“.

Un evento promosso dal Lions Club Lucca Host in cui la musica sposava la solidarietà vista la raccolta benefica per il progetto “Casa Marta“. L’intero ricavato della vendita dei biglietti infatti sarà devoluto al progetto, che vale ribadire: "Casa Marta - si legge infatti sul sito Internet della Fondazione che porta il suo nome - sarà il futuro centro di riferimento delle cure palliative pediatriche in Toscana destinato ad accogliere bambini con patologie croniche complesse per accompagnarli, insieme alle famiglie, nella delicata fase di passaggio dall’ospedalizzazione al ritorno al proprio domicilio". Il fabbricato è situato in prossimità dell’ospedale Pediatrico Meyer. Al concerto – che aveva il patrocinio del Comune di Lucca – hanno preso parte anche alcuni stranieri che seguono con attenzione il mondo dei Lions, oltre alle autorità quali la presidente del “Boccherini“ Maria Talarico e tutto lo staff, il secondo Vice Governatore del distretto Lions Toscana 108LA Gilberto Tuccinardi, l’immediato Past Governatore Giuseppe Guerra, il presidente IV Circoscrizione Distretto Lions Club Toscana Maria Carla Giambastiani, i presidenti dei Lions Club Antiche Valli Diego Giannini e Valle del Serchio Sergio Orlandi, il Past president del Lions Club Pescia Lorenzo Natucci e il Past president distrettuale del Leo Club Alessandro Sari. In sala anche la presidente dei Lucchesi nel Mondo, Ilaria del Bianco e socie del Club Soroptimist di Lucca.

Grandi emozioni quelle suscitate nei presenti dalle protagoniste del concerto del quartetto d’archi “Lilium” che con grande bravura hanno regalato al pubblico in sala un’ora di grande musica e coinvolgimento mentre prima dell’inizio è stato proiettato il video di “Casa Marta“ seguito con commozione dal pubblico in sala.