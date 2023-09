Restauro dell’organo del 1887 di Evaristo Santarlasci, situato nella Parrocchia di San Giusto a Porcari e oggi non funzionante. E’ uno degli obiettivi del Lions Antiche Valli Lucchesi per questa annata lionistica. Nella splendida tenuta del Buonamico a Montecarlo, alla presenza dei soci e di molti ospiti, si è svolto il meeting di apertura dell’annata 2023-2024 del Lions Club Antiche Valli Lucchesi sotto la guida del nuovo presidente Diego Giannini. La parola d’ordine della serata è stata “buon vento“, uno slogan beneaugurante per le attività del club che anche quest’anno si prepara ad iniziative ed eventi prestigiosi sempre nello spirito di intervenire nella valorizzazione dei reali bisogni di una società in continuo e tumultuoso cambiamento.

Nel suo intervento di apertura il presidente Diego Giannini ha proposto un ritorno ai valori più autentici del lionismo cercando di “servire“ gli altri, in particolare i soggetti più deboli, pensando sempre in grande al fine di allontanare i timori di imbarcarci in progetti vasti che richiedono coraggio e lungimiranza. L’audacia e la forza delle idee dovranno essere le linee guida di questo anno sociale in un continuo contatto con la realtà quotidiana per coglierne i bisogni e trasformarli in progetti, mettendo a disposizione competenze, tempo ed energie.

M.S.