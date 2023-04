L’invito a “liberarsi dalle paure“

Il dibattito sulla migrazione è sotto i riflettori della politica e dell’opinione pubblica.

Al recente convegno nazionale delle Caritas diocesane tenutosi a Salerno, appena concluso e dal titolo "Agli incroci delle strade. Abitare il territorio, abitare le relazioni", sulla scorta di quanto già affermato dal presidente della Cei cardinale Matteo Zuppi, l’attuale presidente dell’organismo pastorale della Caritas, Carlo Roberto Maria Redaelli, ha affermato che "la migrazione non è un’emergenza, non un problema da risolvere ma una realtà da governare nella sua complessità".

Un concetto più volte espresso anche dall’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti che, in alcune occasioni è tornato sul delicato argomento, come anche in occasione della presentazione del rapporto sulle povertà, e ha affermato che "non c’è invasione" e che "bisogna liberarsi dalla paura".

m.g.