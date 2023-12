L’intervista sui giovani alla dottoressa Fistesmaire. Ecco il testo corretto

Per una nostra svista tipografica, nell’intervista pubblicata ieri alla dottoressa Patrizia Fistesmaire le viene attribuita una frase che in realtà era una nostra domanda, che sarebbe dovuta comparire in neretto. La frase: "Nelle città di maggiori dimensioni, ma qualche segnale arriva anche da noi, soprattutto in centro storico, si assiste alla creazione di vere e proprie “bande”, spesso guidate da giovani orirginari dell’estero, ma con al loro interno anche ragazzi italiani?", non va dunque attribuita alla dottoressa Fistesmaire, con la quale ci scusiamo per l’involontario disguido.