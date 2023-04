L’installazione Afternoon di Banchelli, una porta su un mondo nuovo

Sabato dalle 17 alle 20, negli spazi della Tenuta Dello Scompiglio di Vorno si inaugura Afternoon, installazione ambientale di Francesca Banchelli, a cura di Angel Moya Garcia. Il lavoro, che trae ispirazione dalla teoria dell’evento elaborata dal filosofo francese Alain Badiou, propone un paesaggio straniante, un territorio alienante, astratto, dove finisce e ricomincia un pensiero, un’epoca, un momento. Nello spazio, una serie di corridoi silenziosi, architetture effimere ed estremamente fragili, ambienti interrotti e frammentati o azioni che attivano l’installazione, rivelano una situazione in cui convivono contestualmente, senza paradossi, la complessità e la leggerezza dell’evoluzione della presenza umana sulla Terra.

Un lavoro in cui il visitatore è chiamato a deambulare, a camminare, a osservare, a confrontarsi con il rumore dei propri passi per addentrarsi in un mondo sospeso in cui tutto può accadere, in cui anche lui è chiamato a provocare, a vivere o a causare l’evento. Fino al 16 luglio. La mostra è accompagnata da un programma di performance, nei seguenti giorni: sabato 22 aprile, dalle 17 alle 20. Invece il 6 maggio, 20 maggio, 17 giugno, 1 luglio, 15 luglio, dalle ore 15 alle 19.