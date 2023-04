"L’innocente" al Circolo del Cinema

Un nuovo appuntamento con il Circolo del Cinema di Lucca che presenta come di consueto un film in prima visione al "Centrale". Questa sera alle 21.15 verrà proiettato "L’innocente" del regista e attore Louis Garrell. La trama: Abel, rimasto vedovo da poco, è scosso dalla notizia che la madre Sylvie (Anouk Grinberg), una donna di circa 60 anni, si sta per sposare con Michel (Roschdy Zem), un uomo che sta finendo di scontare la sua pena in carcere. Spalleggiato da Clémence (Noémie Merlant), la sua migliore amica, fa di tutto per mandare in aria il loro rapporto. Ma dopo che ha conosciuto meglio l’uomo, comincia a ricredersi. Ingresso ridotto a 6 euro. Per accedere al cinema "Centrale" occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro per i giovedì al "Centrale". Quest’anno è possibile anche sottoscrivere una tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro che aiuta in maniera determinante la ripresa delle attività del Circolo in questo momento di crisi.