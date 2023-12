L’iniziativa nelle piazze . Una stella di Natale o di cioccolato per l’Ail

Torna l’iniziativa Stelle di Natale AIL che quest’anno giunge alla sua 35° edizione in oltre 4.500 piazze italiane, in programma nei giorni 8, 9 e 10 dicembre 2023. La manifestazione, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, consiste nell’offrire una Stella di Natale o la dolce stella “Sogni di cioccolato AIL“ a chi verserà un contributo minimo associativo di 13€. A Lucca, nelle piazze S. Michele e S. Frediano, in via Beccheria, in piazzale S. Donato e al Supermercato Carrefour in via della Santissima Annunziata. E poi anche a Porcari, Gallicano e Castelnuovo Garfagnana. Nella foto il testimonial dell’Ail Lino Guanciale.