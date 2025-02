L’ing. Massimo Bottega eletto coordinatore “OICE“ della Toscana

Il 21 febbraio l’Assemblea degli Associati OICE della Regione, riunitasi in teleconferenza, ha eletto l’Ing. Massimo Bottega (nella foto), CEO di Studio Techné s.r.l. di Lucca, quale Coordinatore del gruppo regionale OICE della Toscana. L’elezione di Bottega come coordinatore delle società di ingegneria e architettura toscane è avvenuta alla presenza del Presidente della Consulta Interregionale OICE, ing. Giovanni Kisslinger, e sarà ratificata il 18 marzo dal Consiglio Generale dell’Associazione confindustriale che riunisce le organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal Coordinatore OICE della Toscana: “Vi ringrazio per la fiducia e accolgo con entusiasmo l’incarico di Coordinatore del gruppo regionale OICE della Toscana, che al momento raggruppa 27 società toscane di ingegneria e architettura, con un fatturato di circa 160 milioni di euro e l’impiego di oltre 1500 specialisti. L’ingegneria e l’architettura sono il motore dell’innovazione, dello sviluppo sostenibile e della crescita del territorio. Le nostre società rappresentano l’eccellenza in molteplici settori e il mio impegno sarà quello di dare voce alle nostre istanze, promuovendo il dialogo con le istituzioni e favorendo la collaborazione con professionisti, imprese e università. Ritengo importante avviare il confronto con gli ordini degli ingegneri e degli architetti della Toscana, per affrontare insieme le sfide della professione organizzata, individuare soluzioni condivise alle criticità del settore e promuovere un quadro normativo che valorizzi il nostro lavoro. Sono aperto ad ascoltare le idee di tutti, insieme possiamo fare la differenza".