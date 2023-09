Linea ko a Altopascio: odissea per un bar

Una situazione non più sostenibile, se continua in questa maniera un’attività produttiva ben avviata dovrà ridurre drasticamente il lavoro. Tutto per un disservizio. E’ il caso del bar Gelsa, in via Valdinievole, al confine tra i comuni di Altopascio e di Fucecchio. "Il 17 agosto, a seguito di lavori di potatura di alcune piante - spiega il titolare, Ulisse Laurino - è stato tranciato un cavo Telecom. Il 25 agosto è stato riparato, ma chi ha fatto il lavoro si è dimenticato di aggiustare 10 delle 50 coppie di fili che andavano riparate. Inutili solleciti, decine di chiamate al 191, pec del sottoscritto, del legale, di una società di conciliazioni. Non è servito a nulla. Un danno enorme per la mia attività e un grande disservizio per la clientela che da quasi tre settimane non può più giocare al Lotto ed altri concorsi. Non possiamo convalidare i “Gratta e vinci“. Le transazioni pos sono lente e saltano molto spesso. Il Superenalotto spesso non va. Le linee di riserva GSM non riescono a far lavorare le macchine. Non so più come fare".

M.S.