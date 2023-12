Linea danneggiata. Effettuata la sostituzione

E’ già stato effettuato l’intervento di sostituzione di un tratto di linea di bassa tensione, per una lunghezza di circa 200 metri, che si è danneggiata nei giorni scorsi dando origine a cortocircuiti a Porcari. Le operazioni, di natura complessa, hanno richiesto la programmazione di un piano di lavoro ed un’interruzione temporanea del servizio elettrico per alcune utenze. E-Distribuzione, la società a società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, conferma i problemi di surriscaldamento dei conduttori elettrici. E-Distribuzione precisa di monitorare costantemente la rete elettrica, oggetto di costante attività di manutenzione nonché di un importante piano di potenziamento. L’Azienda elettrica ha fornito queste informazioni anche al sindaco. Per segnalazioni, numero verde 803.500.