L’industria è in stallo Produzione stabile tra timori di recessione e un balzo nella crescita

Nel primo trimestre 2023 la produzione industriale di Lucca, Pistoia e Prato ha segnato il passo: è quanto emerge dalle rilevazioni del Centro studi di Confindustria Toscana Nord. Rispetto allo stesso periodo del 2022 l’andamento è a quota +0,3%, all’insegna quindi della stabilità e sostanzialmente in linea con il dato nazionale. Piuttosto omogenee, distanziate fra di loro al massimo di un punto percentuale, le prestazioni delle tre province: dinamiche quindi univocamente deboli, in un contesto congiunturale al bivio fra possibilità di prosecuzione della crescita e timori di recessione, già conclamata in alcuni importanti paesi europei come la Germania.

“I dati di Lucca mostrano una situazione di quasi assoluta stabilità rispetto al 1° trimestre 2022 - spiega il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Tiziano Pieretti – Il totale a quota -0,1% scaturisce da prestazioni piuttosto differenziate di settori che a loro volta vengono da anni con risultati diversi, che rappresentano termini di confronto a cui guardare con attenzione per inquadrare correttamente le dinamiche del 1° trimestre. Il modesto segno meno sulla chimica-plastica (-0,5%) viene a valle di risultati eccellenti nel 2021 e comunque buoni anche nel 2022; la prestazione a quota -6,5% della metallurgia arriva anch’essa dopo una serie positiva che andava avanti dal 2021; analoga la situazione della produzione di macchine, -1,2% dopo due anni nettamente positivi; più oscillante la situazione degli alimentari, che segnano -6% dopo il -0,1% del 2021 e il +2,1% del 2022. Viceversa, il dato nettamente positivo dei settori della moda (+3,4%) rappresenta un segnale di ripresa dopo un 2022 con il segno meno, per quanto non clamoroso (-1,8%). Infine, non certo per importanza, la carta e cartotecnica: caratterizzata da sempre da stabilità, nel 1° trimestre 2023 registra con +1,9% la prestazione migliore degli ultimi anni. Il contesto in cui si muove l’industria lucchese è quello, comune a tutti, di una porta stretta fra costi che si sono ridotti solo per alcune voci e prezzi che si fa fatica a spuntare in un mercato piuttosto stagnante".