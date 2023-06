L’impegno di Sistema ambiente Tanti incontri con i lavoratori “Vogliamo abbattere le distanze“

Aveva tenuto banco, nei giorni scorsi, il possibile sciopero dei dipendenti di Sistema Ambiente, inizialmente fissato per il 28 giugno, poi revocato a seguito di un incontro tra sindacati e prefetto. Al confronto erano presenti il sindaco Mario Pardini, l’assessore all’ambiente Cristina Consani, la presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi e i referenti delle organizzazioni Fp Cgil, Cisl e Uiltrasporti. Nei giorni scorsi Sistema Ambiente, attraverso il suo presidente Sandra Bianchi e il consigliere Massimo Pieri, ha tenuto una serie incontri con il personale nelle sedi di Borgo Giannotti, San Pietro a Vico e Nave al fine di aggiornare il personale sulla situazione della società proseguendo nel percorso tracciato dal nuovo management che fin dal giorno del suo insediamento ha voluto incontrare direttamente tutto il personale impegnandosi a mantenere con loro un rapporto diretto e costante.

“Fin dall’insediamento - dichiara Sandra Bianchi - mi sono presa l’impegno di abbattere la distanza tra lavoratori e dirigenti partendo dalla consapevolezza che un’impresa per andare bene ha bisogno dei suoi lavoratori e viceversa i lavoratori hanno necessità che l’azienda vada bene per mantenersi il proprio posto di lavoro. Ho quindi voluto creare una sinergia con tutti e nei giorni scorsi ho svolto questi incontri per aggiornare i nostri collaboratori sulla situazione aziendale: rinnovo del parco mezzi e tempistiche, ingresso del nuovo socio privato Iren, personale assunto.

Sul parco mezzi nonostante aver ereditato dalla precedente gestione aziendale una gara per l’acquisto di nuovi mezzi bloccata dal tribunale il nostro cda è riuscito a portare avanti l’acquisto di un totale di 16 mezzi (i primi in arrivo già a metà luglio). In questo ultimo anno circa il 30% del personale assunto a tempo indeterminato e part-time dalla precedente gestione è stato trasformato in contratto full-time e in più è stato assunto personale a tempo determinato attingendo dalla graduatoria del concorso indetto dalla precedente amministrazione.

Gli incontri con il personale sono stati un momento di ascolto reciproco costruttivo e l’intenzione è quella di ripetere questi appuntamenti con frequenza periodica”.