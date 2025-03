L’impegno dei volontari. Nuovo round di pulizie all’ex monastero

Va avanti l’operazione per il recupero del parco e degli impianti sportivi del conservatorio Santa Elisabetta. Nello scorso fine settimana un bel gruppo di volontari con in testa tanti componenti dei Gatti Randagi, hanno partecipato d una nuova giornata di pulizia e manutenzione che ha riguardato l’intera area. Dal fine settimana del 22 e 23 marzo, l’intenzione del gruppo promotore, e l’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono dare una mano, sarebbe quella di lavorare al progetto ogni fine settimana per realizzare tutto quello che si può realizzare con manodopera e buona volontà.

Domenica scorsa si è iniziato a mettere a posto il terreno attorno alla chiesina e si è lavorato anche alla pulizia ed alla messa in ordine del piccolo luogo di culto. Alcuni terreni del parco già ’bonificati’ sono stati livellati ed in alcune parti sono stati piantati nuovi alberi e piante. Si è proceduto anche al taglio della vegetazione attorno alla pista di pattinaggio e ad altri interventi di sistemazione generale.

Tra i prossimi obiettivi continuare l’opera di manutenzione e pulizia, portare via il materiale relativo alla pulizia ed alle potature ed ai tagli della vegetazione ma si vuole completare anche la sistemazione dei tabelloni del campo da basket. La speranza è di poter rendere almeno questa struttura disponibile già durante i mesi primaverili. Intanto sono stati richiesti alcuni preventivi a ditte specializzate per intervenire al rifacimento della pavimentazione dei due campi. Il primo step sarà comunque quello di andare a ricreare almeno un campo polivalente in base alle donazioni ed a quanto si riuscirà a raccogliere. La raccolta sul sito gofundme, sta procedendo bene e sono già stati messi insieme circa 3500 euro, ma ne servono tanti altri. E’ ancora aperta e si può ancora contribuire.

Grazie a questa e ad altre donazioni, come ci ha spiegato Riccardo Fabbri per i Gatti, si riuscirà a coprire quasi tutti i costi di manutenzione e di riqualificazione esterna, ma per lavori importanti come la nuova pavimentazione dei due campi gli importi saranno ben superiori alle forze. Per questo motivo è stato deciso anche di partecipare ad uno dei bandi della Fondazione CRL di Lucca per la riqualificazione di edifici ed aree sportive per crearne luoghi di aggregazione. Luoghi di aggregazione che sono l’obiettivo principale del progetto di salvataggio, pensato da Gatti e Fondazione Conservatorio, aprendo in tal senso le porte a tutte le associazioni e le realtà che avessero bisogno di utilizzare questi spazi. Che saranno spazi aperti a tutta la comunità. I lavori vanno dunque avanti, la strada è ancora lunga, ma la rotta è quella giusta.

Luca Galeotti