Limonaia, al via i lavori alle aree esterne

Iniziati i lavori di riqualificazione delle aree esterne a corredo della Limonaia di Villa Paoletti in via della Ruga a Colle di Compito di proprietà comunale. Obiettivo dell’intervento realizzato dall’amministrazione, grazie all’ottenimento di un finanziamento regionale di circa 93mila euro che andrà a coprire in gran parte il costo complessivo dei lavori pari a 122mila euro (il Comune investirà così risorse proprie pari a circa 29mila euro) è quello di creare uno spazio pubblico a disposizione della comunità. L’intervento di riqualificazione prevede la rimozione degli elementi incongrui presenti nell’area tra cui l’importante struttura della rampa per disabili di collegamento tra il livello della villa Paoletti con quello della Limonaia. Sarà realizzata un’area attrezzata anche con giochi per i più piccoli. Per garantire l’accessibilità dell’area anche ad utenze ‘deboli’ saranno modificate le pendenze.