Limbo Festival, Musica, Natura e Attività All'Aperto nella Tenuta del Ciocco

Dal 7 al 9 luglio torna nella splendida tenuta naturale del Ciocco Limbo festival, un boutique festival fatto di musica, natura, attività all’aperto, talk ed esplorazioni enogastronomiche che vi attende nella natura della splendida tenuta del Ciocco. Ad accompagnare i tramonti e le notti del Festival saranno i dj set di Gerd Janson, Roman Flugel, Daniele Baldelli, Luca Bacchetti, Eduardo Castillo, Crussen e MLiR e i live di Gold Panda e Opole. Non mancheranno occasioni di incontro come masterclass, mostre, degustazioni, passeggiate in bike, classi yoga, escursioni, gite nei vigneti e nei borghi della Garfagnana, ma ci sarà anche spazio per chi vuole semplicemente godersi l’atmosfera. Per info: www.limbofestival.com