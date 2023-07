Limbo Festival Finalmente si parte

Al via l’edizione 2023 di Limbo Festival in programma dal 7 al 9 luglio nello splendido scenario della tenuta "Il Ciocco" che ospiterà l’evento per il terzo anno consecutivo. L’idea alla base di questo speciale boutique festival è trasportare i partecipanti in un’esperienza sensoriale a tutto tondo, partendo dalla musica e passando per degustazioni enogastronomiche, mostre, talk, human design, masterclass, passeggiate in bike, classi di yoga, escursioni, gite nei vigneti e nei borghi della Garfagnana, che contribuiranno a regalare un’avventura unica e indimenticabile, intrisa di un’atmosfera di benessere, divertimento, crescita collettiva, rispetto della comunità e amore per il territorio che lo ospita.

La ricca proposta include le performance di Gerd Janson, Roman Flugel, Daniele Baldelli, Luca Bacchetti, Eduardo Castillo, Crussen e MLiR e i live di Gold Panda e Opole. Alle loro esibizioni si aggiungeranno quelle del Conservatorio L. Boccherini, di Cosmic Bambino, Markeno, Vandana Hart, Vitamina Jeans e i live di Leo D’Angilla, The Aristodemos e Zam Dembélé And Mozait. L’evento si svilupperà in due aree ben precise: il Limbo Camp (650m s.l.m.), presso cui si svolgeranno la camminata con gli alpaca, hiking, biking e yoga; e il NEST (1100m S.l.m.), dove, a partire da dopo pranzo, avverranno tutte le attività ricreative, di meditazione, talks e breathing works. Al NEST, a partire dalle 16, inizierà ufficialmente il Festival, in un crescendo di attività che culmineranno ogni giorno con le notti danzanti sotto le stelle fino al mattino. Il cibo continuerà a rivestire una grande importanza.

Venerdì 7 e sabato 8 luglio si potrà decidere di pranzare o cenare alla Taverna Dello Scoiattolo o al NEST, ascoltando un ambient set o live music.