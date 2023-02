Lim, ultimi giorni per acquistare il biglietto del Gran Galà di domani

Ultimi giorni per prenotare il biglietto del Gran Galà di Carnevale di domani alla Cavallerizza di piazzale Verdi. Sarà possibile accedere alla serata danzante sia con costume d’epoca che con altra maschera di Carnevale che con abbigliamento elegante e maschera. L’appuntamento è per le 22. Gli ospiti saranno accolti con balli a tema a cura del Laboratorio Brunier. Dalle 22 Dj set con Fabio Mago DJ. Il costo del biglietto è di 30 euro e dà diritto ad un drink. I biglietti sono acquistabili in prevendita presso la biglietteria del Teatro del Giglio, oppure online su https:www.ticketone.iteventseriesgran-gala-del-carnevale-3321913. Sunflower Lucca curerà i cockail. Parte del ricavato proveniente dalla bigliettazione della serata sarà devoluto in beneficienza. Dedicato invece ai bambini, domenica si svolgerà il Carneval San Francesco, a partire dalle 14.30 in piazza San Francesco. In questo caso l’ingresso è libero per tutti, grandi e piccoli, e ci saranno giochi a cura de I Chicchi d’Uva e dell’associazione Laboratorio Brunier.