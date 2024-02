Licenziato e denunciato dal capo. Assolto un cinquantanovenne

Non poteva svolgere il suo lavoro come magazziniere in una impresi edile di Lucca, ma era in grado di andare come passeggero in auto. Si è conclusa una complicata situazione che ha visto protagonista un lucchese, classe ’65, che era stato prima licenziato e poi denunciato per truffa dall’ex datore di lavoro. I fatti risalgono al dicembre del 2017, quando il lavoratore aveva riportato un infortunio sul lavoro, che si andava a sommare ad una malattia professionale riconosciuta, la lombosciatalgia. Il medico curante gli prescrisse un periodo di malattia fino al gennaio del 2018. I problemi sono nati qualche settimana più tardi, quando, ancora nel periodo di stop, l’uomo ha deciso di andare due giorni con degli amici a Verona per un evento, spostandosi in auto ma solo come passeggero, postando anche delle foto sui social network. Da lì sono partite di fatto le pratiche per il licenziamento, che sarebbe arrivato più tardi per questione di riduzione del personale. Il datore di lavoro, però, denunciò anche l’uomo per truffa ai danni dell’Inps e della ditta. Inizialmente la questione era stata archiviata, alvo poi venire rifiutata e procedere con il rinvio a giudizio.

E’ di ieri però la sentenza di assoluzione per l’uomo, difeso dall’avvocato Simone Boccali, in quanto il fatto non sussiste. Sono stati ascoltati, infatti, sia l’ortopedico che aveva il lavoratore in cura che il medico di base che aveva fatto il certificato, riscontrando come l’uomo potesse viaggiare in auto da passeggero, compatibilmente con la malattia e l’infortunio riscontrato, mentre non sarebbe stato in grado di svolgere il suo lavoro quotidiano.

