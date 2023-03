Licenziamenti alla Körber ”Paracadute e strategie“

La crisi della Körber sta facendo registrare il massimo impegno del sindacato per evitare che, secondo quanto prospettato dalla proprietà, si possa arrivare a licenziare 90 dipendenti. L’azienda con sede a Mugnano, dove attualmente lavorano 460 addetti, è dunque oggetto di una trattativa con i vertici sindacali.

"L’incontro avvenuto con la proprietà, aggiornato al prossimo 8 marzo – afferma Carlo Iozzi, delegato della Rsu – è stato propedeutico alla presentazione del piano dei licenziamenti comunicato dall’azienda; dovremo lavorare affinché siano ben chiari tutti quei passaggi che, al netto di ciò che impone la legge, possano trovare ogni strumento utile per i lavoratori, ovverosia i paracaduti necessari a tutela dei dipendenti. Non siamo particolarmente ottimisti – precisa Iozzi – al momento, cioè fino a quando non avremo individuato tutte le strategie percorribili, non possiamo dire quanti si avvieranno verso il licenziamento".

Nessun numero certo, quindi, del resto la trattativa verte proprio su questo: capire quanti potranno andare verso il prepensionamento oppure chi, attraverso incentivi, potrà uscire magari con incentivi, in quanto lavoratore attivo e quindi in grado di trovare una nuova collocazione, congiuntamente ad altre procedure alle quali, magari, è possibile “attaccare” l’indennità mensile di disoccupazione".

Le rappresentanze sindacali, dunque, procedono secondo il percorso previsto in questi casi, proponendo all’azienda ogni forma di accompagnamento e, soprattutto, di tutela per i lavoratori, arrivando ad alleggerire il più possibile il numero dei licenziamenti, compreso l’istituto della cassa integrazione straordinaria, se necessaria.

"Questi strumenti – prosegue Carlo Iozzi – servirebbero di fatto a far rientrare i costi e quindi a ridurre i licenziamenti; tuttavia, vorremmo che per il futuro l’azienda prendesse impegni seri, ad esempio sulle strategie da attuare per gli investimenti; cc’è da dire che, se la multinazionale volesse, o avesse voluto, avrebbe potuto muoversi per evitare tutto questo: stiamo parlando, appunto, di una grande azienda, in grado di intervenire sulle strategie imprenditoriali". Un concetto, questo, già sottolineato dal segretario regionale della Fiom Cgil, Massimo Braccini il quale, a più riprese, ha fatto notare come "le difficoltà non possono ricadere sulle spalle dei lavoratori", aggiungendo inoltre che "si deve parlare di un nuovo piano industriale e di ciò che la Körber intende fare, una volta superato il momento di diffcoltà".

Maurizio Guccione