Libro sulle porcellane Ginori di Carlo Colli. Successo alla casa d’asta “Bonhams“

Nuovo importante riconoscimento per il libro del lucchese Alessandro Biancalana dedicato alla collezione di porcellane settecentesche Ginori di Carlo Colli di Milano. La presentazione del volume si è tenuta nei giorni scorsi a Londra in New Bond Street presso la sede della casa d’aste Bonhams (nella foto di Nick Harvey) davanti a un pubblico numeroso, un centinaio di persone, di direttori e conservatori di musei non solo inglesi, di collezionisti, di mercanti e di soli appassionati; molti i giovani. La presentazione è stata anche trasmessa in streaming. Durante la presentazione, è stato sottolineato che il volume, oltre 500 pagine, è il primo che tratta approfonditamente della manifattura Ginori anche in lingua inglese e che apre, grazie all’individuazione fatta dall’autore dei testi, Biancalana, di manufatti specifici per i mercati ottomani, nuove e interessanti prospettive per lo studio della commercializzazione tra il Granducato di Toscana e il mondo turco; porto di partenza delle merci (porcellane e pietre dure principalmente) per Costantinopoli era, infatti, Livorno.