Libro di Bargagna. Tra la cronaca e l’(auto)ironia

In tempi come questi, consegnati alla frenesia del web, un libro che è già alla terza ristampa in tre mesi è un miracolo vero. Il riscatto della lettura quella buona. E l’artefice di tutto ciò è il giornalista de La Nazione (Pisa), Saverio Bargagna che, appunto, ha dato vita, e che vita, a “Il più buono del paese“ che sarà presentato domani alle 16.30 alla Biblioteca comunale Agorà, con i saluti del vicesindaco Giovanni Minniti, l’introduzione di Michela Stefani e, a moderare, il vice capo redattore de La Nazione Lucca, Cristiano Consorti.

Saverio Bargagna, scrivi il tuo primo libro ed è subito successo: terza ristampa in tre mesi e in finale in due concorsi. Mi sintetizzi la trama?

“Un milionario si trasferisce in un paese immaginario di nome Pontarno e mette in palio 20 milioni di euro se il paese si trova d’accordo su chi sia il più buono del paese. Immagina che può accadere. Come si può definire chi è più buono? E in base a cosa? Ne esce un ritratto tragicomico della nostra società dei suoi vizi e delle sue ipocrisie“.

Da cosa nasce?

“Il libro trae origine anche dal mio lavoro di cronista svolto negli ultimi 20 anni. Tanti episodi del libro hanno origine da quel che ho visto - e magari non potevo scrivere perché politicamente scorretto - in questi anni“.

Te personalmente potresti meritare il titolo del più buono del paese?

“Direi di no. E poi come si fa a stabilire chi è più buono? E come fare una graduatoria?“.

Quale messaggio vorresti rimanesse addosso al lettore oltre a una bella dose di ironia?

“Decisamente un’enorme dose di ironia e autoironia anche se non mi rivedo in nessun personaggio“.

C’è una morale di fondo?

“Quando scrivi qualcosa, anche un articolo, sai che ognuno lo interpreterà secondo la propria esperienza e la propria visione del mondo. La mia personale “morale” è questa: forse ancora oggi c’è spazio per la bontà, la genuinità e la voglia di restare brave persone ma non per questo i “buoni” non riconoscono gli arrivisti, i leccapiedi, i parassiti. Insomma, il fatto che resti “gentile” o affronti la vita con il sorriso non vuol dire che l’affronti con superficialità e non ti accorgi di chi siano gli approfittatori“.

Chi vorresti che lo leggesse in particolare?

“E’ un romanzo dove l’ironia la fa da padrona e quindi bisogna essere “preparati” anche al politicamente scorretto. E’ un libro che io penso possa essere letto su più livelli. Vi è la storia, che può essere una sorta di “favola”. Poi vi è una critica della società di oggi fra perbenismo fasullo, finte battaglie che in realtà sarebbero serie ma non vengono combattute con serietà e voglia di apparire senza contenuti. Poi vi è un terzo livello, forse più profondo: che cosa è il bene? Che cosa è il male? Noi oggi ce lo chiediamo più?“.

Laura Sartini