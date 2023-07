Nuova data per Irene Vella. Dopo il rinvio a causa maltempo del 30 giugno scorso, la giornalista salirà sul palco del Verzura stasera alle 21.15, dove racconterà la sua storia di rinascita e amore per il proprio corpo. Insieme alla vicesindaco Roberta Motroni, Irene Vella parlerà del suo libro autobiografico “Un chilo alla volta. Viaggio di andata e ritorno dalla prigione dell’obesità”, un’opera in cui l’autrice parla, a cuore aperto, del dramma dell’obesità e della sua rinascita, introdotto dalla prefazione di Giovanna Botteri. La lotta con il cibo, l’intervento chirurgico, l’accettazione della malattia e l’amore per il proprio corpo sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati dalla scrittrice.