"Libertas in trasferta contro Castelfranco Frogs: un'occasione da non sottovalutare"

Gara esterna per la capolista Libertas, domani alle 18 giocherà sul parquet del Castelfranco Frogs. Uno scontro tra la prima della classe e l’ultima, ma non per questo facile e coach Romani ed i suoi ragazzi lo sanno bene, visto che all’andata furono proprio i pisani a conquistare l’intera posta in palio. "Seconda gara del girone di ritorno - ha commentato Romani - su campo da sempre ostico. Ci troviamo al primo posto, anche se Donoratico deve recuperare ancora una gara. Non possiamo permetterci assolutamente di sottovalutarli". La gara tra Castelfranco Frogs e Libertas sarà diretta da Tommaso Francia e Davide Laurenda di Siena.