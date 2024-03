Libertas chiude in vetta. Vittoria contro Rosignano

Libertas

74

Ineos Manifacturing Rosignano

62

LIBERTAS: Servadio ne, Mattei 3, Lorenzi 12, Fracassini 10, Lombardi 5, Piercecchi 8, Morello 5, Guidi 6, Cecconi 20, Brunelli, Tonacci 5. All. Romani.

INEOS MANIFACTURING ROSIGNANO: Ticà 1, Boldrini 2, Brunelli 9, Raspo, Maffei 3, Armillei 8, Ciardi 8, Benci 3, Rubini 21, Belli 2, Menzaghi, Cosimi 5. All. Raspo.

Arbitri: Faisal di Grosseto e Gigoni di Rosignano.

Note: parziali: 17-12, 41-33, 60-46.

LUCCA - La Libertas chiude la regular season in vetta alla classifica, aggiudicandosi così lo scontro diretto contro Rosignano,che ad una giornata dalla fine gli consente di festeggiare questo grandissimo ed inaspettato traguardo. Partono subito bene i biancorossi che partono meglio degli avversari, impedendogli di fare il loro gioco ed il primo quarto si chiude sul 17 a 12, con un bel gioco in difesa. Ad inizio secondo quartto la Libertas, fa un bell’allungo, ma Rosignano prova a rimanere in scia con Rubini, ma si va all’intervallo sul 41-33. Al rientro dagli spogliatoi un leggero sbandamento dei ragazzi di Romani, ha permesso agli avversari di approfittarne con Rubini, Armillei e Brunelli, che hanno piazzato un 8 a 0, portandosi per la prima volta in vantaggio.

Ma la Libertas ha subito recuperato nella seconda parte del terzo quarto con un bel parziale che di fatto ha spezzato la partita. L’ultima frazione è iniziata con il tentativo di Rosignano di riapriarla, ma i biancorossi hanno gestito bene il vantaggio e si sono aggiudiciati questa vittoria importantissima. "Sono contentissimo – ha commentato Romani – di quello che hanno fatto i miei ragazzi, perché hanno fatto un’impresa contro una squadra fortissima, con giocatori di valore assoluto. Vincere questa partita è il coronamento di una stagione iniziata tra mille difficoltà, proseguita con un crescendo impressionante che ci ha portato alla settiman vittoria consecutiva, battendo tutte le rivali negli scontro diretti. Nessuno più di noi se lo meritava". "Adesso rimane una partita, ma non cambierà le posizioni in classifica e poi ci saranno i playoff e speriamo di recuperare qualche giocatore".

Alessia Lombardi