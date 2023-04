Libere donne di Magliano Nuova edizione del capolavoro di Tobino

A settanta anni dalla prima pubblicazione è in libreria la nuova edizione del libro capolavoro di Mario Tobino “Le libere donne di Magliano“. Uscito nel 1953 per le edizioni Vallecchi venne poi edito da Mondadori a partire dal 1963. Quest’anno il volume esce in un nuovo formato per gli “Oscar Cult” di Mondadori, arricchito da due inserti iconografici che mostrano com’era e com’è oggi l’Ospedale Psichiatrico di Maggiano, nel quale lo scrittore e psichiatra Mario Tobino abitò nelle due camerette della Casa Medici dal 1943 al 1990, e in cui operò come responsabile del settore femminile fino al 1980. Autori delle foto del manicomio sono Sergio Fortuna, Giorgio Andreuccetti e Isabella Tobino. Mentre le foto in bianco e nero sono tratte da “L’Ospedale Psichiatrico Provinciale di Lucca nell’ultimo sessennio (1936-1941)” di Guglielmo Lippi Francesconi. “Le libere donne di Magliano” è il libro sulla sua vita oltre che il poema della profondissima e unica atmosfera che pervade le stanze della follia: perché "il manicomio è pieno di fiori, ma non si riesce a vederli". E perché "anche i matti sono creature degne d’amore", come lo stesso Tobino volle scrivere sulla fascetta della prima edizione del romanzo.