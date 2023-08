L’extravergine a rischio Caldo e siccità minano la produzione dell’olio “Ora occhio alla mosca“

di Paolo Pacini

L’oro verde delle nostre colline potrebbe presto veder schizzare al rialzo le proprie quotazioni. Possibili rincari anche del 20-30%. E’ uno degli effetti a catena di questa complicata estate, caratterizzata da un clima estremo che sta mettendo in seria difficoltà anche i produttori del prezioso olio extravergine. La quantità di olive è drasticamente ridotta e l’olio di qualità è destinato a subire forti rincari. Ne parliamo con Fausto Borella (nella foto in alto), maestro d’olio, tra i più noti esperti del settore, ospite anche di programmi tv specializzati.

"La situazione non va drammatizzata troppo – spiega Fausto Borella – ma il calo di produzione anche negli oliveti della Lucchesia è notevole. Si parla di un 30% in meno in media, anche se ci sono situazioni diverse a macchia di leopardo, con punte negative anche peggiori. Le piante hanno poche olive e quelle rimaste sono piccole. Questo è dovuto inizialmente alle troppe piogge di giugno e all’eccessivo caldo umido che ne è seguito. Poi è arrivato un picco estremo di caldo sui 40 gradi e di prolungata siccità (ma quando, mi chiedo, si investirà in adeguati bacini di irrigazione?) che non ha permesso alle olive di svilupparsi adeguatamente. Mancano risorse alla pianta".

"E’ il quadro che ho io – prosegue Borella – , sentendo aziende del Capannorese, di Montecarlo e del versante di Sant’Alessio e Pieve Santo Stefano. Parlo di realtà serie e importanti come la Tenuta Maria Teresa, la Fattoria di Fubbiano, la Tenuta di Tramonte, quella di Gabriele Bove di San Gennaro, Ido Mariani a Massarosa e Romina Mariotti della Badiola".

Ma anche se ora si annunciano piogge e un calo delle temperature, l’estate da thriller dei produttori di extravergine non sembra essere ancora finita. "No, infatti. I pericoli purtroppo non sono finiti. Certo, la pioggia sarebbe benvenuta. Si spera che piova e che questo consenta all’oliva di rimpolparsi. Chi ha abbastanza olive – aggiunge Fausto Borella – ora rischia però di vederle compromettere dalla mosca olearia proprio perché ci si attende un calo delle temperature dalla prossima settimana. E sotto i 32 gradi la mosca dilaga in breve tempo. Il mio consiglio è di monitorare bene gli oliveti nei prossimi giorni. Tra 40 giorni partirà la raccolta e c’è una finestra di 24 giorni per un eventuale trattamento".

"Contro la mosca olearia – spiega Borella – si procede così. Su dieci alberi distanti, si prendono 10 olive ad albero, quindi 100 in tutto, e si controlla la percentuale. Se arriva al 10% bisogna usare il caolino, rimedio naturale che funziona abbastanza bene come repellente. Meteo permettendo, perché la pioggia ne contrasta l’efficacia. Oppure si possono usare trappole biologiche, che però vanno messe a breve. E’ una lotta...".

La difficile situazione riguarda un po’ tutta l’Italia, ma anche i Paesi mediterranei. "Alla Borsa di Bari – spiega Fausto Borella – un litro d’olio è passato in breve da 6.50 euro al litro a 9.70, perché ad esempio la Spagna è in grossa crisi produttiva. C’è da spettarsi rincari sensibili dunque anche per gli oli extravergini di qualità. I produttori seri, e a Lucca ce ne sono molti, in generale non possono scendere su cifre al di sotto dei 12 euro per una bottiglia da 0,75 litri, dato che costa loro almeno 10 euro. I conti si faranno meglio qando apriranno i frantoi. E a questo proposito spero proprio che vengano aperti in anticipo, ai primi di ottobre per favorire i produttori".