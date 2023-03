L’export si conferma positivo Più 20,2 per cento sul 2021

Non ci sono sorprese nei dati sulla chiusura dell’export del 2022 per le imprese manifatturiere di Lucca, Pistoia e Prato: l’andamento positivo dei primi tre trimestri si conferma anche nel quarto e porta l’incremento dell’anno a +20,9% sul 2021 e a +25,4% sull’ultimo anno pre-crisi, il 2019 (dati Istat elaborati dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord). Prestazioni, queste, abbastanza uniformi sulle tre province e che vanno lette considerando come sempre che i dati Istat sull’export segnalano a livello provinciale i soli valori delle merci e non i loro volumi.

“I fenomeni inflattivi giocano un ruolo molto consistente nella formazione di valori così alti dell’export, che portano il totale manifatturiero del nostro territorio Lucca-Pistoia-Prato a superare nel 2022 i 10 miliardi con un saldo positivo rispetto all’import di 4,1 miliardi - commenta il presidente di Confindustria Toscana Nord Daniele Matteini -. Pertanto i confronti con gli anni precedenti non dicono molto sulle effettive prestazioni delle nostre imprese nell’export del 2022: ma che i risultati siano buoni emerge dal confronto con i dati toscano e italiano, rispettivamente a quota +14,1% e +19,2% sul 2021. Le imprese hanno saputo assorbire, anche se con non pochi danni a livello di bilancio, gli incrementi di costi, a cominciare da quelli energetici, e a rimanere nonostante tutto competitive sui mercati. E’ una situazione comunque al limite, un equilibrio precario che difficilmente reggerebbe ad altri scossoni violenti come quelli che abbiamo subito. Fondamentale quindi che l’Italia, che, non bisogna dimenticarlo, vive soprattutto di export, tuteli al massimo le sue aziende e la loro competitività.”

“Il dato dell’export di Lucca nel 2022 registra +20,2% sul 2021 e ben +32,9% sul 2019 e può quindi dirsi senz’altro soddisfacente - aggiunge Tiziano Pieretti, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord -. Da segnalare l’exploit della carta con +63,2% sul 2021 e un valore quasi uguale (+62,4%) sul 2019: con queste prestazioni il cartario arriva a rappresentare il 27,7% del valore totale dell’export lucchese. Nessun trionfalismo, però: il settore ha risentito e risente più di altri dell’incremento dei costi energetici e, anche se le imprese sono riuscite a trasferire sui mercati una parte di questi aggravi, questi risultati sono il segnale di una situazione tuttora anomala. Per gli altri settori, nel confronto con il 2021 la farmaceutica segna +56,9%, il lapideo +21% (inteso come pietre tagliate e lavorate, mentre l’estrattivo è negativo, -16,9%), la chimica +16,9%, l’alimentare +15,4%, la gomma-plastica +12,3%, i macchinari +9%; anche la moda, con un incremento di +17,5% sull’anno precedente, è ormai a distanza di solo un paio di punti dai livelli del 2019. Rispetto all’anno precedente, negativa la nautica con -7,1%“.