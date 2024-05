L’ex sede del Giorgi è in vendita. L’ente camerale vuol monetizzare

Prima si prova con le “buone“, ora però si mira dritti all’obiettivo per assegnare a nuove e più felici sorti la sede storica dell’istituto professionale Giorgi, ovvero “Palazzo Garzoni“ in via del Giardino Botanico. Nel 2023 la Camera di Commercio, proprietaria dell’immobile grande oltre 5mila metri quadrati, aveva aperto alle manifestazioni di interesse.

Un buco nell’acqua, tanto è vero che oggi l’ex sede del Giorgi – che fu trasferito a Ponte a Moriano – oggi viene posta in vendita. Il prezzo non è ancora fissato ma certo non sarà per tutte le tasche. L’antico palazzo cittadino segue la strada già avviata per i tre appartamenti proprietà della Camera di Commercio, che fanno parte del complesso di Corte Campana e che sono ancora in vendita (candidature fino a settembre). L’ente camerale fa sapere che con l’approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale degli investimenti 2024-2026, intende confermare la volontà di dismettere parte delle proprietà immobiliari non più utilizzate per mettere a disposizione nuove risorse per le imprese e il territorio. Oltre ai tre appartamenti già in vendita e facenti parte del maggior complesso di Corte Campana, sarà dunque prossimamente pubblicato il bando per la vendita dell’immobile di Via del Giardino Botanico, un tempo sede dell’Istituto Professionale Giorgi.

“Vogliamo accelerare il processo di dismissione degli immobili inutilizzati per poter fare nuovi investimenti sul territorio lucchese – afferma Valter Tamburini, Presidente della camera di commercio Toscana Nord Ovest -, ristrutturare la sede storica di Corte Campana e completare il Polo tecnologico lucchese, centro di trasferimento tecnologico del cartario e delle nuove tecniche costruttive green. Sarà un processo con varie tappe, che ci porterà a realizzare nuovi interventi sostenibili e a ridare alla fruizione della città spazi ad oggi in disuso”. Per la vendita dei tre appartamenti di Corte Campana n.12, è in programma un’asta pubblica che si terrà a ottobre. Si tratta di ambienti al primo, secondo e terzo piano. Il prezzo di base in questo caso va da 301mila euro per il primo lotto, 314mila per il secondo, e 339mila il terzo.

Chi fosse interessato all’acquisto può contattare l’Ufficio Patrimonio della sede di Lucca 0583 976614 – 976668 - [email protected] o scaricare tutta la documentazione dal seguente indirizzo web: https://tno.camcom.it/avvisi-e-bandi-attuali.

L.S.