L’ex mercato rinasce grazie ai soldi del Pnrr

Gli ingredienti per dare nuova vita a un grande immobile simbolo in pieno centro storico a Lucca ci sono tutti. Soldi compresi, grazie anche a 4 milioni di euro assegnati dal bando per la rigenerazione urbana del Pnrr. Matteo Gemignani, Bartolomeo Pampaloni, Marco De Santi, Giacomo Gregori, Lucia Mezzanotte, Alessandro Paoletti ed Elena Pardini sono i giovani imprenditori della “4223 Srl“, protagonisti di questa avventura lucchese che punta a recuperare il vecchio e semivuoto l’ex Mercato del Carmine e a restituirlo alla città con funzioni nuove.

Il bando del Comune di Lucca l’hanno vinto nella primavera 2022 e i lavori sono stati avviati da qualche mese, nei tempi previsti. I riflettori ora sono tutti puntati su questo progetto, una sfida emblematica, visto che per decenni il recupero del Carmine è stata una chimera e nel frattempo è stato progressivamente svuotato e abbandonato. Ma i giovani imprenditori dlla “4223 Srl“ non hanno alcuna intenzione di farne un centro commerciale. Ai visitatori lucchesi, durante due giornate di “Open day“ tenute a dicembre, è stato chiesto anzi di compilare un modulo dove indicare suggerimenti e consigli.

“Il nostro non è un progetto calato dall’alto – spiegano Matteo Genignani e Bartolomeo Pampaloni – sono tempi dove occorre ritrovare la partecipazione e la condivisione di idee e principi. Il Mercato del Carmine rappresentava in sé un serie di valori; ce lo ricordavamo come un luogo di incontro e questo crediamo di dover restituire alla città; il nostro obiettivo è quello di coinvolgere proprio i lucchesi. Dalle loro idee dovrà vedere la luce il nuovo Carmine: ci siamo entusiasmati per provare a portare in città un luogo simbolo ma adattato ai giorni nostri. E non sarà, per fortuna, l’ennesimo centro commerciale”.

I lavori al Carmine, un ex convento, prevedono il completo recupero dell’area dell’ex chiesa entro dicembre 2024. Poi toccherà al chiostro, che, salvo imprevisti, dovrebbe essere recuperato entro la fine del 2026.

Paolo Pacini