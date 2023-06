L’evento inaugurale l’11 luglio Sarà diretto da Beatrice Venezi

L’apertura delle celebrazioni pucciniane sarà dal palco del Summer Festival e vedrà come protagonista il direttore d’orchestra lucchese Beatrice Venezi: ormai il dado è tratto. Il concerto gratuito è previsto per l’11 luglio prossimo ed ha avuto il via libera dal Comitato per le celebrazioni presieduto da Alberto Veronesi, non senza qualche polemica, non per la scelta del direttore, da mesi anche consigliere del Ministro della Cultura Sangiuliano e protagonista ormai di caratura mondiale, quanto per la scelta dei cantanti e dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova che non avrebbe ricevuto il consenso unanime dei membri del Comitato stesso.

A lasciare qualche perplessità, il fatto che l’evento di apertura (per l’Orchestra si parla di un costo di circa 35mila euro per un totale, comprendente l’organizzazione logistica dell’evento, i cantanti e il direttore, pari a 100mila euro) venga affidato all’orchestra genovese. Per quanto si tratti di una realtà affermata, alcuni membri avrebbero preferito o realtà toscane oppure l’orchestra della Scala di Milano.

La stessa Venezi, avrebbe suggerito, come segnale di attenzione verso la tragedia che ha colpito l’Emilia Romagna, di optare sulla Filarmonica Toscanini di Parma, ma, alla fine, la scelta del Comitato e soprattutto del suo presidente è ricaduta su Genova.

Fab. Vinc.