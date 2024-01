Letame in una fossa dell’oasi del Sibolla, denunciato

Ha buttato una cospicua quantità di letame in una fossa di scolo connessa alla riserva naturale dell’oasi del Sibolla, nel Comune di Altopascio. Per questo motivo il titolare di un allevamento di cavalli è stato denunciato dal Nucleo Carabinieri Forestali di Capannori per abbandono di rifiuti in prossimità di area di importanza internazionale. Nel corso di un controllo i militari hanno verificato la presenza di deiezioni solide e liquide per il riempimento della fossa.

Il lago, costituisce un ecosistema di elevato interesse naturalistico sensibile ai fattori inquinanti. In particolare sotto il profilo botanico esso ospita preziosi popolamenti di "piante relitte" (legate cioè a condizioni ecologiche e climatiche del passato), appartenenti a specie che oggi sono presenti a latitudini decisamente più settentrionali (relitti glaciali) o più meridionali.

Per molte di queste piante uno dei fattori chiave che ne ha permesso la conservazione è stato il carattere oligotrofico delle acque, che derivano prevalentemente da sorgive poste sul fondo del lago. Da qui la necessità di preservare la riserva dall’ingresso di acque contaminate, specialmente se ricche di azoto ed altri nutrienti, come quelle che derivano dal dilavamento del letame.

Il responsabile dovrà rimuovere tutto seguendo il corretto smaltimento del letame, al fine di scongiurare danni al sito.

Ma.Ste.