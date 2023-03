"L’espressione della gentilezza" Aperte le iscrizioni per il Concorso d’arte

"Il più piccolo atto di gentilezza, vale più della più grande delle intenzioni". E’ con una frase di Kahlil Gibran che la Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca dà il via alle iscrizioni al concorso d’arte "Contro le discriminazioni" dedicato al tema "L’espressione della gentilezza". L’iniziativa è aperta a tutti e saranno ammesse tutte le forme di arte: quella visiva (pittura, disegno, illustrazione, incisione e grafica, fotografia, videoarte e new media art, scultura e fumetto); scrittura creativa (poesie, racconti o saggi) e anche quella performativa: al concorso saranno ammessi infatti anche video o audio di musica, danza, teatro, cinema e opere di architettura. I candidati potranno riflettere sulle emozioni scaturite da un gesto di gentilezza (ricevuto, ma anche negato), descrivere momenti di gentilezza nati da rapporti interpersonali o parlare di “comunicazione gentile sui social”, dove, molto spesso, le persone – protette da uno schermo – diventano più aggressive e conflittuali. Le opere in gara saranno esposte nei locali della Fondazione Bml dal 15 al 21 maggio, giorno della premiazione. La candidatura può essere inviata a [email protected] o WhatsApp 333.4923298 entro il 1 maggio. Verranno accettate anche opere già edite o pubblicate.