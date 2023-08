L’esilarante show di Max Angioni Stasera sul palco di Mont’Alfonso

Un asso della nuova comicità, uno spettacolo che ha fatto il pieno di pubblico e, finalmente, l’attesa tappa in Garfagnana. Max Angioni sarà stasera sul palco della Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle. E con sé porterà l’esilarante show “Miracolato”. Inizio ore 21,15.

I biglietti – da 19,50 a 35 euro, posti numerati – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita - tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007) e Fidelity Tours (via Baccanelle). Biglietti disponibili anche il giorno dello spettacolo presso la biglietteria della Fortezza di Mont’Alfonso (info tel. 334 6167210).

Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista di questo show, in cui il comico racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo, alle ormai note rivisitazioni dei miracoli. La comicità e l’immaginazione del giovane Max diventano strumenti per esorcizzare la realtà, attraverso un filtro surreale e inaspettato, in cui il pubblico si riconosce e si abbandona, in due ore di puro divertimento, tutto d’un fiato, in cui si ride senza freni, dal primo all’ultimo istante. Tra interazioni con il pubblico e incursioni nei suoi folli personaggi, resi celebri dai passaggi tv e dai social, il talento di Angioni offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana.

Max Angioni è reduce dai successi televisivi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2. È stato scelto di recente come testimonial della campagna Mediaset Infinity diretta da Paolo Ruffini. In teatro brilla con la verve della sua stand-up Comedy. Il “MiracolaTOUR” ha attraversato teatri e piazze di tutta la Penisola, con oltre 30mila biglietti venduti e una lunga teoria di sold out. Il nuovo tour prevede oltre 60 date, anche in Svizzera e in Inghilterra, dove sarà il primo italiano a calcare il palco del mitico Comedy Store.

Mont’Alfonso sotto le stelle continuerà sabato 19 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana con l’Omaggio a Morricone dell’Ensemble Le Muse, martedì 22 gran finale insieme ad Alice e al suo concerto dedicato a Franco Battiato.