L’eroe dei cieli Novantacinque anni fa la scomparsa di Carlo Del Prete

95 anni fa ieri, per la precisione alle 5,55 del 16 agosto 1928, dopo una lunga e dolorosa agonia moriva Carlo del Prete, aviatore lucchese, protagonista di indimenticabili trasvolate atlantiche e record e medaglia d’oro al valore aeronautico. Al console d’Italia di Rio de Janeiro, Censi che gli somministrava l’ossigeno disse "Addio Censi: baciami la mamma" e spirò senza un lamento. Cinque giorni dopo avrebbe compiuto 31 anni.

Dopo aver raggiunto i massimi successi mondiali ed essere balzato alle cronache del mondo, nei lunghi giorni dell’agonia si manifestò l’animo semplice e puro che rimetteva la sua vita in mano a Dio, pregava la Madonna e pensava alla mamma lontana. Del Prete era stato protagonista nel giro di pochi giorni prima del record mondiale, in coppia con Arturo Ferrarin, di durata e di distanza in circuito chiuso a bordo del monoplano S.64, totalizzando 7 666,616 km in un tempo di 58 h e 37 minuti. Poi, sempre a bordo del solito aereo, del primo volo in linea retta, senza scali: 7.450 km in 44 ore e 9 minuti ad una velocità media di 168 kmh.

Un record compiuto in mezzo a difficoltà incredibili, a temporali, venti, e incognite di carattere meccanico e tecnico. Il mondo che al tempo seguiva le imprese dei trasvolatori come negli anni ‘70 si seguiva la conquista della luna, rimase sconvolto e la partecipazione ai suoi funerali, prima in Brasile, poi in Italia fu straripante quanto commossa.

Pochi giorni dopo, il 18 di agosto, a Rio de Janeiro parteciparono 250.000 persone, una folla immensa che volontariamente aveva voluto testimoniare direttamente il proprio dolore per l’Eroe scomparso. Decine di migliaia furono poi gli italiani che seguirono il suo feretro prima a Genova, dove sbarcò, poi lungo il percorso ferroviario che lo riportò a Lucca dove le esequie vennero celebrate nella chiesa di San Francesco.

La nipote Alessandra Zita del Prete, dopo una messa in suffragio del celebre zio, è andata al cimitero di S.Anna, dove è tumulata la salma nella cappellina di famiglia, per deporre una corona di fiori.