L’eredità di Elvio Cecchini. Il sindaco Pardini alle prese con il rebus dell’assessore

La restituzione nelle mani del sindaco della delega al piano operativo compiuta nei giorni scorsi dal consigliere di Lista Civile Elvio Cecchini, non trova origine da un atto di impulso o, peggio ancora, per caso. Il problema della gestione del piano operativo era da mesi e mesi sottoposto da Cecchini (che è bene ricordare è consigliere comunale con Lista Civile e a differenza degli assessori vota e contribuisce a tenere in piedi la maggioranza in consiglio) al sindaco.

Poche le persone a disposizione dell’ufficio, con il dirigente trovato solo poco tempo fa, quasi nulla la capacità di incisione di Cecchini nel ruolo di consigliere delegato anziché di assessore. Ragioni che hanno spinto l’architetto che ha contribuito alla vittoria finale del centrodestra al ballottaggio a chiedere o di divenire assessore all’Urbanistica (delega attualmente del sindaco) oppure che la delega potesse essere rimessa nelle mani di chi assessore è già. Così, ha fatto capire chiaramente CecchinI, non si può andare avanti.

E il sindaco non può seguire adeguatamente la materia con le scadenza CHE urgono. Un ‘aut aut‘ a cui Pardini pare intenzionato a rispondere scegliendo la seconda strada. La prima, del resto, sarebbe un bagno di sangue: i posti in giunta sono già nel numero massimo, fare entrare Cecchini vorrebbe dire far uscire qualcun altro dalla stanza dei bottoni, con le inevitabili ripercussioni politiche sul gruppo di appartenenza e sugli equilibri faticosamente raggiunto nell’estate del 2022.

Ripercussioni politiche e equilibri che rischiano comunque di essere messi alla prova (e i malumori cominciano a serpeggiare in varie forze di maggioranza) anche nel caso dell’assegnazione della delega a uno degli assessori già presenti in giunta.

Secondo i rumors che iniziano a arrivare da Palazzo Orsetti (dove nemmeno una pec al sindaco con le dimissioni da consigliere si riesce a tenere riservata...), Pardini vorrebbe ufficializzare la scelta nella giornata di martedì, massimo di mercoledì, con tanto di foto di rito, ma solo dopo aver incontrato i consiglieri comunali di tutti i gruppi in una plenaria. Sempre secondo i rumors, Pardini avrebbe già deciso: il prescelto sarebbe l’attuale assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani, individuato per quanto fatto sinora con le sue attuali deleghe, che si ritiene sarebbero "vicine" a quelle urbanistiche.

In realtà, secondo alcuni, la vicinanza delle due deleghe (raramente accoppiate in un comune capoluogo di provincia) e la pesantezza delle stesse (basti ricordare che Pardini smontò l’incredibile scelta di Tambellini di assegnare a una sola persona cultura, turismo e sport) renderebbero quantomeno discutibile la scelta. C’è poi una valutazione più prettamente politica: la rilevante delega all’Urbanistica, attualmente detenuta del sindaco, finirebbe a Fratelli d’Italia, alterando dunque gli equilibri siglati nell’estate dello scorso anno. Non è un passaggio facile per Pardini, alle prese, dopo tante polemiche alcune decisamente artificiali, con uno vero snodo sia politico che amministrativo.