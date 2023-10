Leo Ortolani: “Servono fatti. Sarò al Comics anche per sostenere un’associazione di aiuti umanitari”

Lucca, 28 ottobre 2023 – "Buona Lucca Comics, o Lucca Comics buona? Non mi interessa molto la risposta". Inizia così il post su Instagram con cui il fumettista Leo Ortolani, il creatore del celebre Rat-Man, interviene sul dibattito nato intorno alla fiera del fumetto, dopo che Zerocalcare ha annunciato che diserterà l'evento in polemica con il patrocinio dell'ambasciata di Israele. "Scusate, sono un geologo, siamo gente pratica, per cui, più che dare risposte, ci diamo da fare. Se passate da me a farvi firmare i miei albi, i miei volumi, i miei tarocchi, mi vedrete con un mazzo di cartoline, a fianco. Non sono in vendita. Ma se ne volete una, vi chiedo di fare un'offerta minima di 5 euro. Il ricavato, verrà da me devoluto a un'associazione di aiuti umanitari, che si occupa soprattutto dei bambini", sottolinea.

"Vediamo immagini e filmati terrificanti, provenienti dalla striscia di Gaza, ma gli innocenti ci vanno di mezzo sempre e ovunque, nel mondo, perché non possono difendersi e fare sentire la loro voce. Comunque la pensiate, i bambini non hanno colpe. Hanno solo diritto di vivere e di crescere. Perché, per quanto siamo belli, intelligenti e geniali, come dice giustamente Barney Ross in Expendables 3, "non siamo noi il futuro" . Un Piccettino, quindi. Per dare voce a chi non ce l'ha. Un avviso: un firmacopie = un'offerta = una cartolina. Non sono in vendita. Non venite a comprarle. Non ragionate con il denaro (ti dò venti euro, mi dai 4 cartoline). Ragionate con gli occhi e la mente aperta", conclude il post.