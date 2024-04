L’entusiasmo di Peter Greenaway “Grande cast per un tema centrale“

C’è tutto, ma manca ancora l’ufficialità sul titolo. Forse sarà Towers Stories’, come si legge anche nella lavagnetta dei “ciak“ utilizzati per le riprese. Intanto però la produzione americana del film, la Facing East di Markus Barmettler e Philip Lee, ha appena annunciato la nuova oper con la regia di Peter Greenaway confermandone il cast: Dustin Hoffman come protagonista, affiancato dall’altra premio Oscar Helen Hunt e da Sofia Boutella, Giacomo Gianniotti, Jonno Davies e Laura Morante.

Il dado è ufficialmente tratto anche per quello che riguarda la trama, tratta da una sceneggiatura dello stesso Greenaway. Come anticipato al centro di tutto c’è “la storia di un uomo intelligente la cui ultima grande avventura è destinata a essere la sua morte, che vuole renderla elegante e sensata, ordinata e con tutti i fili riannodati della propria esistenza“. E, in buona sostanza, vuol cercare di esserne protagonista fino alla scelta finale, come e quanto lo è stato nella vita. “Il tema di questo film – dichiara lo stesso Greenaway – è di grande impatto in questi tempi, in cui l’argomento del fine vita è notizia di prima pagina quotidianamente. Sono quindi molto entusiasta di lavorare con un tale insieme di straordinari attori, equipe e collaboratori personali per portare questo particolare racconto sul grande schermo. Con una provocazione ironica, il film è pronto a chiedersi seriamente se la morte sia necessaria e, se lo è, non dovremmo essere coinvolti nella decisione di dove e quando? E persino come? Se è vero che moriremo, non dovremmo essere coinvolti nella decisione?“. Tema profondo ma affrontato anche sul filo della sottile ironia.

I produttori Markus Barmettler e Philip Lee hanno commentato: “Non vediamo l’ora di portare finalmente la visione di Peter Greenaway, con questo cast straordinario, al pubblico di tutto il mondo”. I produttori esecutivi sono Enrique Drescher, Daniel Fluri, Andres Kernen, Adrian Grabe, Saskia Boddeke, Ada Bonvini, Ivano Fucci e Marc Jacobson che nell’occasione ringraziano il sindaco di Lucca Mario Pardini, l’assessore al turismo Remo Santini e l’intera squadra del consiglio comunale di Lucca “per i loro instancabili sforzi e il sostegno durante tutto il periodo di preproduzione e ora all’inizio del lavoro sul set principale”. La troupe ieri ha continuato il lavoro a Palazzo Pfanner, ma giovedì si è “blindata“ per alcune riprese fino a notte fonda a Palazzo Ducale.

L.S.