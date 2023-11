"Il sindaco Pardini aveva annunciato per lunedì il nome del nuovo assessore all’Urbanistica, ma lunedì è passato e non solo non c’è traccia né della conferenza stampa, né del nuovo assessore – il cui nome, dicono, era già stato perfino annunciato alle categorie professionali – semplicemente perché i partiti non sono disponibili a rinunciare ai loro equilibri". Ecco l’analisi del capogruppo del Pd Francesco Raspini che con un post sulla sua pagina Facebook sottolinea come nella vicenda che ha portato alle dimissioni da consigliere delegato di Elvio Cecchini sia proprio quest’ultimo a aver ragione. "La verità – aggiunge – è che stavolta ha ragione Cecchini. Servirebbe un assessore ma, soprattutto, un cambio di passo e il sindaco sbaglia a a sottovalutare questa richiesta. Perché il prezzo rischiano di pagarlo i cittadini e le imprese e, in definitiva, tutta la città. Purtroppo questa maggioranza è politicamente bloccata dagli accordi di bassa lega che hanno portato Pardini sulla poltrona e che ora lo tengono in ostaggio. Di conseguenze, la giunta è come un castello di carte: se ne muovi una viene giù tutto e dunque il sindaco non ha margini di manovra. Risultato. L’ennesima figuraccia per Pardini che dopo due giorni è costretto a smentire se stesso, rinunciare alla nomina del nuovo assessore e ad assumere su di sé l’onere di fare la foglia di fico alle divisioni dei suoi".